iPhone 14 çıkış tarihi ve fiyat listesi: iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

iPhone 14 çıkış tarihi ve fiyat listesi: iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 14 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple'ın satışa sunmaya hazırlandığı yeni iPhone serisi, iPhone 14 için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

iPhone sevdalıları tarafından merakla beklenen iPhone 14 modeline ilişkin dikkat çeken sızıntılar da gelmeye devam ediyor.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni iPhone modeli tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu noktada iPhone 14'ün çıkış tarihi ile birlikte fiyat listesi ve özellikleri teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor.

Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? iPhone 14 ne kadar olacak, fiyat listesi açıklandı mı? İşte iPhone 14 özellikleri, renkleri ve fiyat listesi...

iPhone 14 ne zaman çıkacak?

Her yıl yaptığı panellerle yeni bir modelini tanıtan ABD'li teknoloji devi Apple, 2022 yılında iPhone 14 modelini dünya ile buluşturacak.

Mini modellerin bu defa kaldırılacağı yönündeki haberlerin ardından tanıtım tarihine dair de bilgiler geldi.

Kesin tarih netleşmemiş olsa da Iphone 14 için tanıtım paneli, yaz mevsiminin sonlarına doğru yapılacak ve iPhone 14 çıkış tarihi, Eylül ya da Ekim ayında olacak.

iPhone 14 özellikleri ve renkleri

Yeni kameranın 4,17 mmlik bir kamera çıkıntısına sahip olacağı konuşuluyor. Kamera dizilimi de yüzde 5 oranında genişleme ihtimaline sahip. Iphone 14 telefoto lensi için güncellemelerin olma ihtimali de konuşuluyor.

Ön kameranın da direkt olarak ekranın içinde olacağı, çentiğin kaldırılacağı konuşuluyor. Bu özellik sadece Iphone Pro Max için geçerli olacak. Yeni Iphonelar'ın daha büyük olacağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Iphone 14'ün renklerinin diğer Iphonelar'daki renklerle aynı olması bekleniyor.

iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 14 fiyatı, henüz netlik kazanmadı. Ancak diğer modeller baz alındığında ve Apple'ın yeni yıla özel fiyat artışı yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda bir tahmin yürütmek mümkün.

Tahminlere göre; Iphone 14 Pro Max'ın 256 GB'lık modelinin 33 bin tl, Iphone 14 256 GB'ın da 25 bin TL olması bekleniyor.