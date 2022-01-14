iPhone 14 ekranında çentik yerine çift delik dönemi

Ünlü analist Ross Young, iPhone 14 Pro'nun çentikli tasarıma sahip olmayacağını ve çift delikli bir ekranla geleceğini söyledi.

Apple, her ne kadar çentikli ekranı ilk benimseyen akıllı telefon üreticisi olsa da günümüzde rakipleri artık bu tasarımı tamamen bıraktı ve çentiği kaldırdı.

Çentikli ekran tasarımında ısrar eden Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 13 serisinde çentiği biraz daha küçültmüştü.

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

ÇİFT DELİKLİ EKRANLA GELEBİLİR

Güvenilir analist Ross Young, Apple'ın ekranında "iki delik" bulunan bir tasarımı tercih ettiğini söylüyor.

Young'a göre, deliklerden biri hap şeklinde, diğeri ise yuvarlak olacak. Şirket bu yönde bir değişiklik yapması durumunda, 2017'de piyasaya sürülen iPhone X modelinden bu yana ilk kez çentiği rafa kaldırmış olacak.

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört model çıkarması bekleniyor.

Şirket, bu yıl yine 4 farklı iPhone piyasaya sürecek olmasına rağmen artık iPhone mini modelinden vazgeçecek. iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.