iPhone 14 fiyat listesi sızdırıldı: iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 14 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? İşte iPhone 14 fiyatları...

Dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple'ın yeni iPhone serisi, iPhone 14 için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Apple tüketicileri tarafından merakla beklenen iPhone 14 modeline ilişkin dikkat çeken sızıntılar da gelmeye devam ediyor.

İddiaya göre; Apple, iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçecek ve delikli ekran kullanacak.

Öte yandan yeni iPhone serisinin; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört model şeklinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone 14'ün fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Akabinde iPhone 14 fiyat listesi, teknoloji meraklılarının gündeminde yerini aldı.

Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? iPhone 14 fiyatları ne kadar olacak? İşte iPhone 14 özellikleri, renkleri ve fiyatı...

iPhone 14 ne zaman çıkacak?

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki Eylül ayında tanıtması bekleniyor.

iPhone 14 fiyatları

iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre; yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

iPhone 14 modelleri nasıl olacak

Gelen bilgilere göre iPhone 14 modelleri, RAM ve ekran tarafında bazı benzer özellikler taşıyacak.

Örneğin, telefonların hepsinde 6GB RAM olması bekleniyor. iPhone 13 ailesinde sadece Pro modellerinde sunulan 6GB RAM'ler, tüm iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkacak.

iPhone 14 modellerindeki bir başka ortak nokta ise ekranlar olacak. Şu anda piyasadaki Android telefonların birçoğunda 90Hz ya da 120Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılıyor.

Rakiplerinden geri kalmak istemeyen Apple, tüm iPhone 14 modellerinde 120Hz yenileme hızı sunan ekranlar tercih edecek. Böylece yeni iPhone'ların ekranı hiç olmadığı kadar akıcı olacak.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde artık çentik olmayacak, ön kamera ve Face ID sensörleri için ekranda iki delik yer alacak.