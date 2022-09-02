Petrol
93.84
1.60%
Euro
18.2044
0.55%
Dolar
18.2203
0.13%
Altın
999.58
0.68%
Borsa
3195
1.67%
Bitcoin
367.618
-0.10%
BTXN Coin
4.55
8.59%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    iPhone 14, gizlilik göstergelerini ekran deliğine taşıyor

    Apple, mikrofon ve kamera için kullanılan gizlilik göstergelerini iPhone 14'teki ekran deliğinin içine yerleştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 14:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone 14, gizlilik göstergelerini ekran deliğine taşıyor

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Apple'ın, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı belirtiliyor.

    Gizlilik göstergeleri ekran deliğinde olacak

    iPhone modellerinin sağ üst kısmında çentiğin hemen yanına yer alan mikrofon ve kamera gizlilik göstergeleri, iPhone 14 modelleri ile birlikte çentiğin içinde, ön kameranın hemen yanında yer alacak.

    Apple'ın Mac modellerinde benzer bir çözüm kullandığı da biliniyor. Mac modellerinde yer alan kamera gizlilik göstergesi de hemen kameranın sağ tarafında yer alıyor.

    apple

    Apple, kamera için yeşil, mikrofon için ise turuncu renginde gizlilik göstergeleri kullanıyor.

    Apple'ın gizlilik göstergeleri ile ilgili bir diğer planı ise göstergelere dokunulduğunda kamera ve mikrofonun hangi uygulamalar tarafından kullanıldığının gösterilmesi.

    iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!
    Btcrobo

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!

    İki dev kara delik 3 yıl içinde çarpışabilir
    Teknoloji

    İki dev kara delik 3 yıl içinde çarpışabilir

    Katılımıyla 20 bin öğretmen ataması yapılacak
    Gündem

    Katılımıyla 20 bin öğretmen ataması yapılacak

    Görüş Bildir