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    iPhone 14, kamera testlerinde ilk 10'a giremedi

    DxOMark, Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone 14 modelinin kamera performansını analiz etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:39
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    iPhone 14, kamera testlerinde ilk 10'a giremedi

    Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, bu kez de iPhone 14 modelini incelemeye aldı.

    Yapılan değerlendirme sonunda, eylül ayında tanıtılan iPhone 14 modeli 133 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde 17. sırada kendine yer buldu.

    iPhone 14 kamerasının artı ve eksi yönleri

    DxOMark uzmanları, iPhone 14'ün kamerasına pozlama ve renk üretimi, hızlı ve hassas otomatik odaklama ve portre modunda gerçekçi bokeh efekti nedeniyle yüksek puan verdi.

    iPhone 14'ün kamerasında makro modunun olmaması, düşük ışıkta yapılan çekimlerin yüksek kalite sunmaması ve arkadan aydınlatmanın güçlü olduğu sahnelerde ayrıntıların vurgulanmaması, telefonun kamerasının eksi yönleri oldu.

    iPhone 14 kamera testinin ayrıntılı sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    dxomark

    En iyi kameraya sahip 10 telefon

    DxOMark testlerine göre, en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon şöyle:

    dxomark


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