Petrol
87.57
0.45%
Euro
18.1695
0.07%
Dolar
18.5533
0.26%
Altın
995.51
0.77%
Borsa
3153
0.00%
Bitcoin
363.533
0.04%
BTXN Coin
11.39
1.69%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor

    Ortaya atılan iddialara göre Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor

    Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

    Sızdırılan bilgiler, Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığını gösteriyor. Bu nedenle, küçük ekranlı iPhone kullanmayı sevenler, telefonlarını yenilemek için yeni modeli bekleyebilir.

    Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

    Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

    Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor. Yeni iPhone SE yüz tanıma özelliğini desteklemeyecek ve Face ID sistemine sahip olmayacak.

    iphone se

    Çinli kaynaklar akıllı telefonun çentikli tasarımla geleceğini söylüyor. 500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen telefonun, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Boylu boyuna uzandı, gözü kapalı frikik verdi
    Medya

    Boylu boyuna uzandı, gözü kapalı frikik verdi

    Papa Franciscus: Bu bir dünya savaşı
    Dünya

    Papa Franciscus: Bu bir dünya savaşı

    Görüş Bildir