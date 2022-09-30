iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor

Ortaya atılan iddialara göre Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

Sızdırılan bilgiler, Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığını gösteriyor. Bu nedenle, küçük ekranlı iPhone kullanmayı sevenler, telefonlarını yenilemek için yeni modeli bekleyebilir.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor. Yeni iPhone SE yüz tanıma özelliğini desteklemeyecek ve Face ID sistemine sahip olmayacak.

Çinli kaynaklar akıllı telefonun çentikli tasarımla geleceğini söylüyor. 500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen telefonun, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.