iPhone 14 modelleri 100 dolar zamlanacak

Pazar araştırma şirketi analistleri, eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone'ların iPhone 13'e göre 100 dolar daha pahalı olacağını söylüyor.

Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında en çok merak edilen konuların başında ise fiyatlandırma geliyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde rakiplerinden daha yüksek bir fiyat politikası benimsiyor.

En son gelen bilgiler, Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarının, mevcut iPhone 13 modellerinden 100 dolar daha fazla olacağını gösteriyor.

Maliyetler tüketicilere yansıyacak

Wedbush Securities analisti Dan Ives, fiyatların tüm tedarik zincirinde yükseldiğini ve Apple'ın bu maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kalacağını söylüyor.

Öte yandan, Apple'ın bu fiyat artışını tüketicilere yansıtmayacağını iddia eden analistler de var.

iPhone 14 modellerinin şu fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor: