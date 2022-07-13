Petrol
99.44
-0.05%
Euro
17.6075
1.26%
Dolar
17.43
0.67%
Altın
975.52
1.65%
Borsa
2408
-1.07%
Bitcoin
344.895
-1.37%
BTXN Coin
7.09
-1.52%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    iPhone 14 modelleri 100 dolar zamlanacak

    Pazar araştırma şirketi analistleri, eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone'ların iPhone 13'e göre 100 dolar daha pahalı olacağını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone 14 modelleri 100 dolar zamlanacak

    Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında en çok merak edilen konuların başında ise fiyatlandırma geliyor.

    Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde rakiplerinden daha yüksek bir fiyat politikası benimsiyor.

    En son gelen bilgiler, Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarının, mevcut iPhone 13 modellerinden 100 dolar daha fazla olacağını gösteriyor.

    Maliyetler tüketicilere yansıyacak

    Wedbush Securities analisti Dan Ives, fiyatların tüm tedarik zincirinde yükseldiğini ve Apple'ın bu maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kalacağını söylüyor.

    Öte yandan, Apple'ın bu fiyat artışını tüketicilere yansıtmayacağını iddia eden analistler de var.

    iphone

    iPhone 14 modellerinin şu fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor:

    • Phone 14 - 799 dolar
    • iPhone 14 Max - 899 dolar
    • iPhone 14 Pro - 1099 dolar
    • iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

    İlginizi Çekebilir

    Esenler’de çöp kamyonu yayayı ezdi
    3. Sayfa

    Esenler’de çöp kamyonu yayayı ezdi

    Bitexen 14 Temmuz
    Advertorial Mobil

    Bitexen 14 Temmuz

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir