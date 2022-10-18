iPhone 14 modellerinde SIM kart sorunu ortaya çıktı

Apple, iPhone 14'te yaşanan SIM kart tanımama hatasını kabul etti. Şirket, güncelleme ile sorunu çözecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Telefonların satışa çıkmasından hemen sonra bazı kullanıcılar, çeşitli hata bildirimlerinde bulunmaya başladı.

Daha önce iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kamera sorunu yaşayan şirket, yayınladığı bir güncelleme ile bu sorunları çözmüştü.

Şimdi de iPhone 14'te SIM kart sorunu ortaya çıktı

İPhone 14 kullanıcıları, şimdi de telefonların zaman zaman SIM kartı okumamasından şikayet etmeye başladı.

Apple, iPhone 14'te yaşanan SIM kart tanımama hatasını kabul etti ve güncelleme ile sorunun giderileceğini duyurdu.

Apple, "SIM kart desteklenmiyor'' mesajı ekrana geldiğinde, kullanıcılardan öncelikle mesajın ortadan kalkmasını beklemesini istiyor.

Eğer mesaj ekrandan kalkmazsa, kullanıcıların iPhone’larını sıfırlamaması ve en yakın resmi teknik servise başvurması gerektiği söyleniyor.