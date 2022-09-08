iPhone 14 modellerinde SIM kart yuvası bulunmuyor

iPhone 14 modellerinin ABD'de satılan versiyonlarında yalnızca eSIM kullanılabilecek.

iPhone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 14'te SIM kart yuvası yok

İlk olarak iPhone XS ve XS Max modellerinde eSIM desteğini getiren Apple, yeni modellerinde de bu teknolojiyi kullanıyor. Ancak yine de telefonlarda fiziksel SIM kart girişi bulunuyordu.

iPhone 14 serisinin ABD'de satılan versiyonlarında ise SIM kart girişi bulunmayacak ve yalnızca eSIM desteklenecek.

Diğer ülkelerde satılan modellerde ise SIM kart yuvası bulunacak. Ancak yine de ülkemizdeki operatörlerin eSIM desteklediğini belirtmekte fayda var.

Apple ayrıca, herhangi bir operatör mağazasına gitmeden birden fazla eSIM arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma ve operatörler ekleme özelliğini de sunuyor.

eSIM nedir

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

Yeni yapılan bir pazar araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl 1 milyara yaklaşan eSIM özellikli cihaz sayısı, 2025 yılına kadar 2 milyar seviyesine gelecek. Bu cihazların büyük bir kısmını ise akıllı telefonlar oluşturacak.