iPhone 14 modellerinde yeni sorun! Bataryalar şişiyor iPhone 14 Pro kullanıcıları, bataryaların şişmesinden ve ekranın gövdeden ayrılmasından şikayetçi.

ensonhaber.com

Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone modelleri ile karşımıza çıkacak. iPhone 15 serisinin en pahalı iPhone'lar olması beklenirken, mevcut kullanıcılar telefonlarda sorun yaşamaya başladı.

iPhone 14 Pro kullanıcıları, bataryaların şişmesinden ve ekranın gövdeden ayrılmasından şikayet etmeye başladı.

Birçok kullanıcı benzer sorunla karşılaştığını ve akıllı telefonlarını onarım için servise gönderdiklerini belirtiyor.

Apple yönetimi ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yayınlamış değil. Bu nedenle sorunun üretim hatası olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Apple, yenisiyle değiştiriyor

Son olarak, bu sorunun henüz yaygın olmadığını belirtelim. Apple, sorun yaşayan telefonların bataryalarını yenisiyle değiştiriyor.