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    iPhone 14 modellerindeki Dynamic Island, canlı skor özelliğine kavuşuyor

    iOS 16.1, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’e özel Dynamic Island çentiğine canlı skor özelliği getirecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:35
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    iPhone 14 modellerindeki Dynamic Island, canlı skor özelliğine kavuşuyor

    iPhone 14 modelleri, Apple'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max'i diğer modellerden ayıran belki de en önemli özellik ekranda göze çarpıyor. Klasik iPhone'larda görmeye alıştığımız çentik kalkıyor ve bunun yerine oval şeklinde uzun bir ekran deliği karşımıza çıkıyor.

    Apple'ın "Dynamic Island" olarak tanımladığı bu bölge, aynı zamanda uzayıp kısalabiliyor ve çeşitli uygulamalardaki bildirimler, animasyonla dışarı çıkabiliyor.

    Canlı skor özelliği geliyor

    iOS 16.1 Beta 2'de yeni bir özellik keşfedildi. Kullanıcılar iOS 16'nın yeni sürümünde Dynamic Island üzerinde maçları canlı olarak takip edebilecek.

    Apple TV uygulaması üzerinden takip etmek istenilen maç aranarak, Dynamic Island üzerinde görüntülenebilecek.

    iPhone 14 modellerindeki Dynamic Island, canlı skor özelliğine kavuşuyor #1

    Bu özellik ilk aşamada aralarında Türkiye’nin olmadığı belirli ülkelerde aktif edilecek.

    iOS 16.1 güncellemesi, önümüzdeki haftalarda desteklenen iPhone modelleri için kullanıma sunulacak.

    ios


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