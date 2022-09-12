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    iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu

    iPhone 14 ailesinin batarya kapasiteleri, Çin'den gelen yeni bilgilerle ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:56
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    iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Geleneği devam ettiren şirket, bu yıl da telefonlara ait RAM ve batarya kapasitesi gibi bilgileri vermekten kaçındı.

    Birkaç gün önce, serideki tüm modellerin 6GB RAM ile geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonların batarya kapasiteleri belli oldu.

    iPhone 14 batarya kapasiteleri

    Elde edilen bulgular, iPhone 14 ailesinin batarya kapasitesinin, iPhone 13 ailesinden yüksek olduğunu gösteriyor.

    Gelen bilgilere göre, telefonların batarya kapasiteleri şu şekilde:

    • iPhone 14: 3279 mAh
    • iPhone 14 Plus: 4325 mAh
    • iPhone 14 Pro: 3200 mAh
    • iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

    iphone 14

    Öte yandan, geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 13 ailesinin batarya kapasiteleri şu şekildeydi:

    • iPhone 13 mini: 2406 mAh
    • iPhone 13: 3227 mAh
    • iPhone 13 Pro: 3095 mAh
    • iPhone 13 Pro Max:  4352 mAh

    iPhone 14 ailesinin genel olarak iPhone 13'ten daha büyük bataryalara sahip olduklarını görüyoruz. Ancak iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max'e göre daha düşük bir batarya kullanıyor.


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