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iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

ylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de telefonların batarya kapasiteleri sızdırıldı.