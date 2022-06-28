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- iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı
iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı
ylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de telefonların batarya kapasiteleri sızdırıldı.
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 09:19
- Güncelleme : 28.06.2022 - 10:02
ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.
Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçecek ve delikli ekran kullanacak. Öte yandan, yeni modellerin batarya kapasitelerine dair detaylar sızdırıldı.
iPhone 14 batarya kapasiteleri
Apple ürünleriyle ilgili bilgiler veren ShrimpApplePro, Apple'ın tüm iPhone 14 modellerinin batarya kapasitelerinin artacağını söyledi.
İddialara göre, iPhone 14 serisinin batarya kapasiteleri şu şekilde olacak:
- iPhone 14: 3.279 mAh
- iPhone 14 Max: 4.325 mAh
- iPhone 14 Pro: 3.200 mAh
- iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh
iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri ise şöyleydi:
- iPhone 13: 3.227 mAh
- iPhone 13 Pro: 3.095 mAh
- iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh