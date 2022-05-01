iPhone 14 modellerinin fiyatları ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 serisinin fiyatları sızdırıldı.

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Daha önce bilindiği üzere seride "iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max" olmak üzere dört yeni modelin olması bekleniyor.

Şimdi de telefonların fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre, iPhone 13 serisine kıyasla yeni modellerin fiyatı 100 dolar artacak.

iPhone 14 fiyatları

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Phone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

iPhone 14 modelleri nasıl olacak

Gelen bilgilere göre iPhone 14 modelleri, RAM ve ekran tarafında bazı benzer özellikler taşıyacak.

Örneğin, telefonların hepsinde 6GB RAM olması bekleniyor. iPhone 13 ailesinde sadece Pro modellerinde sunulan 6GB RAM'ler, tüm iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkacak.

iPhone 14 modellerindeki bir başka ortak nokta ise ekranlar olacak. Şu anda piyasadaki Android telefonların birçoğunda 90Hz ya da 120Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılıyor.

Rakiplerinden geri kalmak istemeyen Apple, tüm iPhone 14 modellerinde 120Hz yenileme hızı sunan ekranlar tercih edecek. Böylece yeni iPhone'ların ekranı hiç olmadığı kadar akıcı olacak.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde artık çentik olmayacak, ön kamera ve Face ID sensörleri için ekranda iki delik yer alacak.

Apple'ın yeni modellerini eylül ayında tanıtması bekleniyor. iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.