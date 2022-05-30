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    iPhone 14 modellerinin görüntüleri ortaya çıktı

    Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 Pro modelinin yüksek kaliteli render görselleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:39
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    iPhone 14 modellerinin görüntüleri ortaya çıktı

    Apple, her ne kadar çentikli ekranı ilk benimseyen akıllı telefon üreticisi olsa da günümüzde rakipleri artık bu tasarımı tamamen bıraktı ve çentiği kaldırdı.

    Çentikli ekran tasarımında ısrar eden Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 13 serisinde çentiği biraz daha küçültmüştü.

    Apple'ın, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı belirtiliyor.

    Yeni render görüntüleri ortaya çıktı

    Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 Pro'nun yeni render görüntüleri oluşturuldu.

    Paylaşılan görseller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin muhtemel tasarımını en net haliyle ortaya koyuyor.

    iphone 14

    Görüntüler, 2022 model amiral gemisi iPhone'un, Face ID sensörlerini ve bir selfie kamerasını barındırmak için, biri yuvarlak ve biri hap şeklinde oval olmak üzere iki delikle geleceğine dair daha önceki sızıntıları doğruluyor.

    Şirket bu yönde bir değişiklik yapması durumunda, 2017'de piyasaya sürülen iPhone X modelinden bu yana ilk kez çentiği rafa kaldırmış olacak.

    Arka tarafa geldiğinde ise kamera modülünün yeni 48 MP çözünürlüklü sensörle birlikte daha da büyümesi bekleniyor. Ayrıca bu yılın lansman renginin de mor olacağı belirtiliyor.

    iphpone 14

    Apple'ın önümüzdeki eylül ayında 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört model çıkarması bekleniyor.

    Şirket, bu yıl yine 4 farklı iPhone piyasaya sürecek olmasına rağmen artık iPhone mini modelinden vazgeçecek. iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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