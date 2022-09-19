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    iPhone 14 modellerinin onarım ücretleri belli oldu

    Apple'ın resmi iPhone 14 onarım fiyatları ortaya çıktı. Eğer son model bir iPhone kullanıyorsanız, telefonunuza oldukça dikkat etmeniz gerekecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 18:03
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    iPhone 14 modellerinin onarım ücretleri belli oldu

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    iPhone 14 serisinin parça onarımlarının resmi fiyatları açıklandı ve iPhone 13 denklerine göre büyük bir fiyat artışı görülüyor.

    iPhone 14 onarım fiyatları

    ABD’li teknoloji şirketi, Apple'dan alınan servis hizmetlerinde ödenecek onarım ve servis ücretlerini duyurdu.

    Açıklanan resmi ücret tarifelerine göre iPhone 14’ler için servis ve onarım ücretleri 2 bin 119 TL’den başlayıp, 19 bin 499 TL’ye kadar çıkıyor.

    iphone 14

    Bu ücretlerden en düşüğü 2 bin 119 TL ile pil değişimi olurken, en yükseğini ise iPhone 14’lerin arka cam hasarı oluşturuyor.

    Batarya değişim ücretleri:

    • iPhone 14 Pro Max - 2 bin 199 TL
    • iPhone 14 Pro - 2 bin 199 TL
    • iPhone 14 Plus - 2 bin 199 TL
    • iPhone 14 - 2 bin 199 TL

    Arka kamera değişim ücretleri:

    • iPhone 14 Pro Max - 5 bin 699 TL
    • iPhone 14 Pro - 5 bin 699 TL
    • iPhone 14 Plus - 3 bin 999 TL
    • iPhone 14 - 3 bin 999 TL

    Ekran değişim ücretleri:

    • iPhone 14 Pro Max - 9 bin 999 TL
    • iPhone 14 Pro - 7 bin 999 TL
    • iPhone 14 Plus - 7 bin 999 TL
    • iPhone 14 - 6 bin 999 TL

    Arka cam değişim ücretleri:

    • iPhone 14 Pro Max - 19 bin 499 TL
    • iPhone 14 Pro - 16 bin 699 TL
    • iPhone 14 Plus - 4 bin 599 TL
    • iPhone 14 - 3 bin 999 TL

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