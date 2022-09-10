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    iPhone 14 modellerinin RAM kapasiteleri belli oldu

    iPhone 14 serisinin RAM kapasitesi, Xcode 14 beta'da ortaya çıktı. Buna göre, tüm modeller 6GB RAM ile geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 09:16
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    iPhone 14 modellerinin RAM kapasiteleri belli oldu

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Geleneği devam ettiren şirket, bu yıl da telefonlara ait RAM ve batarya kapasitesi gibi bilgileri vermekten kaçındı.

    Geliştiricilerin Apple cihazları için uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan Xcode 14 platformu, yeni iPhone'ların RAM kapasitelerini ortaya çıkardı.

    Tüm modellerde 6GB RAM var

    Açıklanan bilgilere göre, iPhone 14'ün tüm modellerinde 6GB RAM kullanılıyor.  iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerinde 4GB RAM yer alırken, iPhone 13 Pro ve Pro Max'te ise yine 6GB RAM bulunuyordu.

    iphone 14

    Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarda iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta LPDDR4X, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te ise LPDDR5 RAM kullanılacağını söylemişti.

    Eğer bu iddia doğruysa, iPhone 14 Pro ve Pro Max'in RAM konusunda daha performanslı çalışacağını söyleyebiliriz.


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