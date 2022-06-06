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    iPhone 14 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı

    Apple'ın eylül etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 serisiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de telefonların RAM kapasitesi ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:04
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    iPhone 14 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Apple'ın, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı zaten biliniyor. Şimdi de telefonların RAM kapasitesine ait yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    iPhone 14 modelleri 6GB RAM ile gelecek

    Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, iPhone 14 serisi akıllı telefonların özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı. Aktarılan bilgilere göre, serideki dört modelin tamamı 6 GB RAM kapasitesi sunacak.

    TrendForce'a göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, daha hızlı ve aynı zamanda enerji verimliliği daha yüksek LPDDR5 RAM'le gelecek. Öte yandan, iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise LPDDR4X RAM'leri kullanmaya devam edecek.

    iphpone 14


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