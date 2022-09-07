Petrol
87.87
-5.34%
Euro
18.2173
0.92%
Dolar
18.2266
-0.04%
Altın
1.005
0.80%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
352.415
0.72%
BTXN Coin
5.00
3.95%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

    Bu akşam tanıtılan iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları, Apple'ın resmi sitesinde yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 21:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

    iPhone 14 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen etkinlik, bu yıl yüz yüze gerçekleşti.

    Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    iPhone 14 serisinin tüm özellikleri için tıkla

    iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları

    • iPhone 14 128GB - 30 bin 999 TL
    • iPhone 14 256GB - 33 bin 599 TL
    • iPhone 14 512GB - 38 bin 899 TL
    • iPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TL
    • iPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TL
    • iPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TL
    • iPhone 14 Pro 128GB - 39 bin 999 TL
    • iPhone 14 Pro 256GB - 42 bin 599 TL
    • iPhone 14 Pro 512GB - 47 bin 899 TL
    • iPhone 14 Pro 1TB -  53 bin 199 TL
    • iPhone 14 Pro 128GB - 43  bin 999 TL
    • iPhone 14 Pro 256GB - 46 bin 599 TL
    • iPhone 14 Pro 512GB - 51 bin 899 TL
    • iPhone 14 Pro 1TB -  57 bin 199 TL

    iphone 14

    iphone 14 pro

    iphone 14 pro

    iphone 14

    iphone 14

    iphone 14

    iphone 14

    iphone 14

    iphone 14

    iphone 14


    İlginizi Çekebilir

    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?
    Yaşam

    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!

    Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden
    Transfer dosyası

    Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden

    Görüş Bildir