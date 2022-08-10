iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatları ne kadar olacak?

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatları ne kadar olacak?

Teknoloji meraklılarının büyük bir heyecan ile beklediği iPhone 14'ün ne zaman çıkacağı gündem oldu.

iPhone 14'ün ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı sosyal medyada büyük merak konusu oldu.iPhone tutkunları ve teknoloji severler yeni iPhone 14'ü büyük bir heyecanla bekliyor.

Her yıl yeni bir model çıkararak teknoloji severleri heyecanlandıran Apple'ın yeni serisi iPhone 14'ün görüntüleri ortaya çıkmıştı.Yeni cihazın teknik özellikleri ve fiyatı sosyal medyadanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Peki iPhone 14 piyasaya ne zaman çıkacak ve Türkiye'de ne kadara satılacak?İşte iPhone 14 hakkında merak edilenler..

iPhone 14 ne zaman çıkacak?

Apple her sene çıkaracağı yeni telefonların tanıtımını Eylül ayı içerisinde gerçekleştriyor.iPhone 14 için henüz resmi bir açıklama yapılmazken tanıtımın Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre iPhone 14, 13 Eylül 2022 tarihinde tanıtılacak.

iPhone 14 fiyatları ne kadar olacak?

Yakında piyasaya çıkması beklenen iPhone 14'lerin şu fiyatlarda olması bekleniyor.

iPhone 14 -799 Dolar

iPhone 14 Max - 899 Dolar

iPhone 14 Pro - 1099 Dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 Dolar