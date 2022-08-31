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    iPhone 14 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı

    Yeni nesil iPhone 14 serisinin tanıtımına çok az bir süre kala, telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:25
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    iPhone 14 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Yeni nesil iPhone 14 serisinin tanıtımına çok az bir süre kala, telefonlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi de iPhone 14 Pro'nun kameralarına ait bazı detaylar belli oldu.

    Pikseller büyüyor

    Analist Ming-Chi Kuo'nun aktardığına göre, bu yıl iPhone 14 Pro modelleri daha büyük piksellere sahip yeni ultra geniş lense sahip olacak.

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde göreceğimiz yeni ultra geniş açı lens, daha büyük sensörle gelecek. Bu sayede kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak.

    Yeni iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

     

    iPhone 14 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı #1

    Kamera maliyeti artacak

    Kuo'nun belirttiğine göre, eklenen yeni bileşenerle birlikte kamera tarafındaki maliyet yüzde 70 oranında artacak. iPhone 14 Pro modellerindeki ultra geniş açı kamera bileşenleri ise Sony, Minebea, VCM, Largan ve LG Innotek tarafından tedarik edilecek. Telefonlarla ilgili daha fazla bilgili için 7 Eylül'ü beklememiz gerekecek.


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