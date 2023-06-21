iPhone 14 Pro Max değil! İşte Türkiye'de satılan en pahalı telefon Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X3'ün 1TB depolamaya sahip sürümü, iPhone 14 Pro Max'i geçerek ülkemizde satılan en pahalı telefon oldu.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son zamanlarda dalgalanan döviz kuru nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.

Son zamla birlikte Apple, yıl başından bu yana dördüncü kez fiyat artışı yapmış oldu.

En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı 63 bin 999 TL'den 67 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte, bu modelin fiyatı 76 bin 499 TL'ye yükseldi.

En pahalı telefon iPhone 14 Pro Max değil

76 bini aşan fiyatıyla, ülkemizde satılan en pahalı telefonun iPhone 14 Pro Max olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak durum çok daha farklı.

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X3'ün 1TB depolamaya sahip sürümü, zamlardan sonra 79 bin 999 TL'lik satış fiyatıyla ülkemizde satılan en pahalı telefon oldu.

Ülkemizde satılan en pahalı üçüncü akıllı telefon ise 57 bin 999 TL'lik fiyatıyla 1TB Samsung Galaxy S23 Ultra.