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    iPhone 14 Pro modelleri, 5G indirme hızlarında zirvede

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, birçok ülkede 5G bağlantı hızlarında zirvede yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:06
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    iPhone 14 Pro modelleri, 5G indirme hızlarında zirvede

    Apple, geçtiğimiz eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini satışa çıkarmıştı. Serideki tüm modeller, 5G bağlantısını destekliyor.

    Dünyaca ünlü ağ ve bağlantı analisti Ookla, birçok ülkede kasım ayına ilişkin 5G indirme analizlerini yayınladı.

    5G hızlarında iPhone 14 Pro modelleri lider

    ABD’de yapılan testlere göre iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max, yaklaşık 177 Mbps indirme ve 19 Mbps yükleme hızları ile 5G testlerinde zirvede yer aldı.

    Samsung Galaxy Z Fold 4, iPhone 14 Pro’nun hemen arkasında yer alırken Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S22 Ultra biraz daha gerilerde kendilerine yer buluyor.

    iPhone 14 Pro modelleri, 5G indirme hızlarında zirvede #1

    Avrupa'da da durum aynı

    Avrupa'nın bazı ülkelerindeki 5G hızlarına baktığımızda, yine iPhone 14 Pro modellerinin zirvede olduğunu görüyoruz.

    Örneğin Almanya'da iPhone 14 Pro modeli, 181 Mbps indirme ile yine zirvede yer alıyor. Hemen ardından 177 Mbps ile iPhone 14 Pro Max modeli geliyor.

    Ookla; iPhone 14, Pixel 7 ve Galaxy Z Fold 4’ün test sırasında bazı ülkelerde satışa çıkmadığını ve bu yüzden testlerin eksik olabileceğini belirtti.

    Almanya:

    iphone almanya

    Japonya:

    iPhone 14 Pro modelleri, 5G indirme hızlarında zirvede #3

    Tayland:

    tayland

    İngiltere:

    ingiltere 5g


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