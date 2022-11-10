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    iPhone 14 Pro modellerinin ekranı için LG devrede

    Gelen bilgilere göre, iPhone 14 Pro modellerinin ekranı LG tarafından üretilecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 14:59
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    iPhone 14 Pro modellerinin ekranı için LG devrede

    Apple, iPhone modellerinin parça üretiminde farklı firmalarla çalışıyor. ABD merkezli şirket, şimdiye kadar iPhone 14 modellerinin ekranları için Samsung ve BOE gibi şirketleri tercih etmişti.

    Gelen bilgilere göre, iPhone 14 serisinin ekran üretimi için şimdi de Güney Koreli LG Display devreye girdi.

    LG üretime başladı

    Apple ve LG Display arasında, iPhone 14 Pro modellerinin OLED ekranlarının üretimi için yapılan görüşmeler sonuçlandı. LG, ekim ayı sonundan bu yana 14 Pro ve 14 Pro Max için Apple’a ekran üretimi yapıyor.

    iphone ekran

    Öte yandan Samsung Display, iPhone 14 serisinin tamamının ekran üretimini üstlenmeye devam edecek.

    Bununla birlikte LG Display, sadece iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerin ekran üretiminde devrede olacak.

    LG'nin, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğüne ve katlanabilir iPhone modellerine de ekran üretebileceği iddia ediliyor.


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