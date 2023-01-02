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    iPhone 14 Pro ve Pro Max üretim sorunları giderildi

    Çin'de bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olan Foxconn tesislerindeki üretim sorunları çözüldü.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 12:15
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:16
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    iPhone 14 Pro ve Pro Max üretim sorunları giderildi

    Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

    Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

    Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları nedeniyle Apple, birkaç aydır iPhone 14 Pro ve Pro Max üretiminde sorunlar yaşıyor.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max üretimi normale döndü

    Ay başlarında hükümetin sıfır vaka politikasını gevşetmeye başlaması üretim zincirine de yansıdı. Foxconn’un Zhengzhou bölgesindeki en büyük iPhone fabrikasındaki üretim yavaş yavaş normale dönüyor.

    Noel ve yılbaşı döneminde yükselen talebin hafiflemesi ve en büyük iPhone üretim tesisinde yeniden yüzde 70 kapasiteye çıkılmasıyla birlikte, stoklardaki sorunlar çözüldü.

    iphone

    Teslimat süreleri kısaldı

    Aksayan üretim nedeniyle ABD'de yeni bir iPhone 14 satın alanlar, telefonlarını en erken 33 gün sonra teslim alabiliyordu.

    JP Morgan tarafından hazırlanan bir raporda, ABD ve Çin’de teslimat sürelerinin 1-2 haftaya indiği belirtildi.


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