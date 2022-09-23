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    iPhone 14 Pro'nun titreyen kamera sorunu giderildi

    iPhone 14 Pro'nun titreyen kamera hatası nedeniyle çalışmalar yürüten Apple, sorunu nihayet çözdü.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 14:00
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    iPhone 14 Pro'nun titreyen kamera sorunu giderildi

    iPhone 14 modelleri satışa çıkınca, bazı modellerdeki sorunlar da gün yüzüne çıkmış oldu. Birçok iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcısı, Instagram ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda kameranın titrediğini ve gürültü çıkardığını rapor ediyor.

    Apple yetkilileri, sorunun farkında olduklarını ve bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

    Apple sorunu çözdü

    Apple, iPhone'lar için iOS 16 için bugün yeni bir güncelleme yayınladı. "iOS 16.0.2" sürüm numarasını taşıyan güncelleme ile birlikte kameralardaki titreme sorunu ortadan kalktı.

    iPhone 14 Pro modellerinde kamera hatası ViDEO

    iphon

    Yeni güncelleme ile giderilen diğer sorunlar ise şöyle:

    Cihaz kurulumu sırasında ekranın tamamen siyah gözükmesine neden olan sorun giderildi.

    Uygulamalar arasında kopyala ve yapıştır işleminin izin istemini beklenenden fazla göstermesi hatası çözüldü.

    Telefon yeniden başlatıldıktan sonra VoiceOver'ın kullanılmaması sorunu giderildi.

    Servis sonrası bazı iPhone X, iPhone XR ve iPhone 11 ekranlarında dokunmatik girişin yanıt vermemesi hatası çözüldü.


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