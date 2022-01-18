iPhone 14 serisi ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı

iPhone 14 serisi ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı

Dört modelle karşımıza çıkacak iPhone 14 ailesinin özellikleri şekillenmeye başladı. İşte iPhone 14 hakkında tüm bilinenler...

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de telefonların bazı özellikleri hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıktı. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak olan yeni iPhone modelleri bazı ortak özelliklere sahip olacak.

iPHONE 14 MODELLERİ NELER SUNACAK

Gelen bilgilere göre iPhone 14 modelleri, RAM ve ekran tarafında bazı benzer özellikler taşıyacak.

Örneğin, telefonların hepsinde 6GB RAM olması bekleniyor. iPhone 13 ailesinde sadece Pro modellerinde sunulan 6GB RAM'ler, tüm iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkacak.

iPhone 14 modellerindeki bir başka ortak nokta ise ekranlar olacak. Şu anda piyasadaki Android telefonların birçoğunda 90Hz ya da 120Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılıyor.

Rakiplerinden geri kalmak istemeyen Apple, tüm iPhone 14 modellerinde 120Hz yenileme hızı sunan ekranlar tercih edecek. Böylece yeni iPhone'ların ekranı hiç olmadığı kadar akıcı olacak.

Apple'ın yeni modellerini eylül ayında tanıtması bekleniyor. iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.