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    iPhone 14 serisi nasıl olacak: İşte tüm bilgiler

    Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 serisiyle ilgili tüm bilgileri derledik.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 13:17
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    iPhone 14 serisi nasıl olacak: İşte tüm bilgiler

    Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videomuzda, iPhone 14 serisiyle ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgilere göz atıyoruz.

    İPHONE 14 HAKKINDA TÜM BİLİNENLER - YOUTUBE'DAN İZLE


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