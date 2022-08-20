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- iPhone 14 serisi nasıl olacak: İşte tüm bilgiler
iPhone 14 serisi nasıl olacak: İşte tüm bilgiler
Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 serisiyle ilgili tüm bilgileri derledik.
- Haber Merkezi
- 20.08.2022 - 13:16
- Güncelleme : 20.08.2022 - 13:17
Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.
Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videomuzda, iPhone 14 serisiyle ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgilere göz atıyoruz.