iPhone 14 serisi nasıl olacak: İşte tüm bilgiler

iPhone 14 serisi nasıl olacak: İşte tüm bilgiler

Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 serisiyle ilgili tüm bilgileri derledik.

Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videomuzda, iPhone 14 serisiyle ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgilere göz atıyoruz.

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