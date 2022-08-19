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    iPhone 14 serisinin tanıtım ve satış tarihi ortaya çıktı

    Apple’ın beklenen iPhone 14 modelleri için düzenleyeceği lansman tarihi ortaya çıktı. İşte yeni iPhone'ların tanıtım ve piyasaya çıkış tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 13:32
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    iPhone 14 serisinin tanıtım ve satış tarihi ortaya çıktı

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    iPhone 14 tanıtım tarihi

    Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

    Ayrıca, Apple'ın bazı perakende çalışanlarına 16 Eylül Cuma günü yeni ürünlere hazırlanmalarını söylediği belirtiliyor. Bu da iPhone 14 modellerinin bu tarihte satışa çıkabileceğini gösteriyor.

    iPhone 14 serisinin tanıtım ve satış tarihi ortaya çıktı #1

    Son olarak, ekim ayında düzenlenecek başka bir sunumda yeni uygun fiyatlı iPad, güncellenmiş iPad Pro modelleri ve Mac Pro’nun tanıtılması bekleniyor.


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