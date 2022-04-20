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    iPhone 14'ün çıkışıyla birlikte iPhone 11'in üretimi sonlanabilir

    iPhone SE'den daha fazla ilgi gören iPhone 11, iPhone 14'ün tanıtılması ile birlikte Apple tarafından rafa kaldırılabilir.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 12:59
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    iPhone 14'ün çıkışıyla birlikte iPhone 11'in üretimi sonlanabilir

    ABD'li teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni iPhone modeli tanıtmaya hazırlanıyor.

    Bir sızıntı kaynağının söylediğine göre, iPhone 14'ün bu yıl içinde piyasaya çıkması ile birlikte, halen satışta olan iPhone 11 ürün yelpazesinden kaldırılacak ve üretim duracak.

    Bu karar, yalnızca iPhone 11'in yaşı nedeniyle değil, aynı zamanda Apple'ın mart ayında piyasaya sürdüğü iPhone SE (2022) satışlarını potansiyel olarak engellediği için alınacak.

    iPhone SE beklentilerin altında kaldı

    Çünkü iPhone 11, şu anda yeni iPhone SE modelinden daha fazla satıyor ve Apple bu durumdan çok fazla memnun değil.

    Aynı kaynaklar, iPhone 14 tanıtıldıktan sonra iPhone 12'nin bir yıl daha ilgi görebileceğini, ancak fiyatının düşeceğini söylüyor.

    iphone


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