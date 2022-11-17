iPhone 14'ün her zaman açık ekran özelliği yenileniyor

Apple, yeni iOS 16.2 beta sürümüyle birlikte Always On Display (her zaman açık ekran) özelliğinde önemli bir değişiklik yaptı.

Her zaman açık ekran (Always On Display) özelliği, günümüzde birçok OLED/AMOLED ekranlı cihazlarda kullanılan ekranın sürekli açık olması özelliğine deniyor.

Bu özellik, telefonun ekranı kapalı olsa bile saat ve bazı bilgileri ekranda görmemizi sağlıyor. Daha sonra ise birçok android telefon ve akıllı saat, Always On Display özelliğinden yararlanmaya başladı.

Özellik sayesinde, ekranın büyük bir bölümündeki pikseller söndürülür ve ekranın siyah görülmesi sağlanır. Ardından saat gibi görmek istediğiniz özellikler aydınlatılır.

iPhone 14'ün her zaman açık ekran özelliği değişiyor

Apple, yeni iPhone 14 serisinin Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte Always On Display özelliğini sunmuştu. Ancak bu özellik, sadece saati ve bazı bildirimleri değil, arka plan görsellerini de gösteriyordu.

Apple’ın Always On Display özelliği, aslında bu yönüyle bakıldığında kullanıcılar için sadece parlaklığı çok kısılmış bir ekran olarak görev yapıyordu. Bu nedenle özelliğin pek de bir anlamı kalmıyordu.

Yeni iOS 16.2 işletim sisteminin üçüncü geliştirici betası, Always On Display ekranında arka plan görseli ve bildirimleri kapatmayı sağlayacak özelliklere yer verdi. Bu sayede kullanıcılar, ekranda yalnızca saati görebilecek.

Yeni değişiklik, henüz beta sürümünde olduğu için, kullanıcılara bir sonraki güncellemede sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.