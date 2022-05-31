iPhone 14'ün işlemci detayları belli oldu

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 serisinden işlemciye yönelik ilk detaylar geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle karşımıza çıkacak.

Apple'ın, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı zaten biliniyor. Şimdi de telefonların işlemcisine ait yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İşlemci çok fazla yenilikle gelmeyecek

Qualcomm, Apple ve Nvidia gibi birçok şirkete yonga tedariki sağlayan TSMC’nin üretim yolu haritasına ulaşmayı başaran güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, iPhone 14 serisinde kullanılacak Apple A16 yongasının 5nm sürecinde üretileceğini ortaya çıkardı.

Bu da iPhone 14 serisindeki yeni işlemcilerin, iPhone 13'teki işlemcilerle aynı üretim sürecini paylaşacağı anlamına geliyor.

Aynı üretim düzeyinin devam ettirilmesi, yeni işlemcilerde yapılacak geliştirmeleri kısıtlasa da daha öncesinde Apple, 5nm teknolojisini kullanan A14 ile A15 arasında yüzde 10'luk bir performans ve verimlilik artışına imza atmıştı.

Bu nedenle, yakında çıkacak olan A16 yongasında da benzer bir gelişim görebiliriz. Ancak yine de bu gelişim beklentilerin altında kalabilir.

Öte yandan Apple'ın, yeni A16 Bionic yongasını yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanacağı, geriye kalan iki modelin ise iPhone 13 modellerinde kullanılan A15'den güç alacağı söyleniyor.