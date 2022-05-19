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    iPhone 14'ün tanıtım tarihi belli oldu

    Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 14’ün tanıtılacağı etkinlik 13 Eylül’de gerçekleştirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:58
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    iPhone 14'ün tanıtım tarihi belli oldu

    Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Şimdi de telefonların tanıtım tarihi ortaya çıktı. iPhone 14iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak olan yeni iPhone modelleri, sızdırılan bilgilere göre 13 Eylül Salı günü tanıtılacak.

    Erteleme gelebilir

    Öte yandan, Çin’de halihazırda yoğun bir şekilde devam eden koronavirüs ve karantina ortamı, üretim hattında bazı aksaklıklara neden oluyor.  Bu nedenle söz konusu tarih, Apple tarafından ileriye alınabilir.

    iphone 14

    iPhone 14 fiyatları

    Telefonların fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre, iPhone 13 serisine kıyasla yeni modellerin fiyatı 100 dolar artacak.

    iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

    • Phone 14 - 799 dolar
    • iPhone 14 Max - 899 dolar
    • iPhone 14 Pro - 1099 dolar
    • iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

    iphone


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