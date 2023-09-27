iPhone 15 çılgınlığı! ABD'de birçok Apple mağazası yağmalandı ABD’de dün gece, iPhone 15 ve diğer yeni ürünlerin satışa sunulduğu birçok Apple Store yağmalandı. Philadelphia kentindeki hırsızlar, şehir merkezindeki Apple, Lululemon ve Footlocker gibi mağazaların camlarını kırarak içeri girdi.

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ensonhaber.com

ABD’de dün gece iPhone 15 ve diğer yeni ürünlerin satışa sunulmasıyla birlikte çok ilginç görüntüler yaşandı.

Philadelphia kentindeki hırsızlar, şehir merkezindeki Apple, Lululemon ve Footlocker gibi mağazaların camlarını kırarak yeni ürünleri çaldı.

Polis, kaosu canlı yayınlayan bir kadınla birlikte yaklaşık 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Şehir polisi, yaklaşık 100 çocuktan oluşan büyük bir grubun mağaza mağaza dolaşıp yağmalamaya devam ettiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, polis memurlarının, bazıları Cadılar Bayramı maskesi takan hırsızları bir Lululemon mağazasında isyan çıkarırken yakalamaya çalıştığını gösteriyor.

Olay, şehir merkezinin kalbindeki Walnut Caddesi'nde meydana geldi ve yakındaki Foot Locker ve Apple mağazasını da etkiledi.

Şehirdeki polis, şu ana kadar 15 ila 20 kişiyi tutukladıklarını ve olay yerinden iki ateşli silah ele geçirdiklerini söyledi.

Görüntülerde, polislerin olay yerine gelip tutuklamaya başladığı sırada Lululemon şubesinin dışındaki kaldırımda yığılmış bisikletler ve mal yığınları görülüyor.

Çok sayıda Apple ürünü çalındı

Apple mağazasındaki görüntülerde, iPhone'ların ve diğer elektronik eşyaların stantlardan söküldüğü görülüyor.

Mağazanın dışını koruyan polis memurlarının bir adamı kelepçelediği görülüyor. Bir polis minibüsünün arkasına götürülürken arka planda çok sayıda kişinin bağırdığı duyulabiliyor.

Polis, bir polis aracının hasar gördüğünü ancak şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini söyledi.