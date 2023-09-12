iPhone 15 ekranlarını Apple'ın en büyük rakibi Samsung üretecek Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasına artık saatler kaldı. Gelen bilgilere göre şirket, telefonların ekran siparişlerinin büyük bir bölümünü yine Samsung'a verecek.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Şirketin en yeni ürünlerini sergileyeceği etkinlikte, dört yeni iPhone ve birkaç Apple Watch modelinin ön plana çıkması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin ekranlarının büyük bir kısmı, Apple'ın en büyük rakibi Samsung tarafından üretilecek.

Çinli BOE, Apple'ın kalite testlerini geçemedi

Apple'ın ekran tedarikçisi Çinli BOE'nin, kalite kontrol testinden geçemediği söyleniyor. Apple, bu yüzden ekran siparişlerinin çoğunu Samsung'a verecek.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in LTPO OLED ekranları LG ve Samsung tarafından üretilecek.

iPhone 15 ve 15 Plus’ın LTPS OLED ekranları ise BOE'nin üretmesi bekleniyordu. Söylentilere göre Çinli üretici, Face ID için delik çentikle ilgili sorunlar yaşadı ve Apple son dakikada siparişleri Samsung'a verdi.

Eğer BOE sorunları çözebilirse, yıl sonuna kadar Apple'dan sipariş alabilir, ancak şirketin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, sorunun ciddi olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, iPhone 14 modellerinde kullanılan ekranların yüzde 70'inin halihazırda Samsung tarafından üretildiğini belirtelim.