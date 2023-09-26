iPhone 15 Gürcistan fiyatları! İşte yurt dışından iPhone almanın maliyeti Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte yurt dışı telefon kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. Peki yine de yurt dışından iPhone 15 almak mantıklı mı? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

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Yurt dışından getirilen telefonları Türkiye’de kullanabilmek için belli bir tutar karşılığında kayıt altına alınması gerekiyor.

Her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artış gösteren IMEI kayıt ücreti, geçtiğimiz temmuz ayında 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Yurt dışından telefon getirten ve telefonların kayıt işlemini yapacak olan vatandaşlar yeni kayıt ücretini ödemek zorunda.

IMEI kayıt ücretine zam yapılmadan önce, binlerce vatandan Gürcistan'dan iPhone alabilmek için Sarp Sınır Kapısı'na akın etmişti. Peki iPhone 15 modellerinde durum ne?

Gürcistan'dan iPhone 15 almak mantıklı mı

Gürcistan iPhone fiyatları, ülkemize göre hayli düşük olsa da üzerine eklenen 20 bin TL'lik IMEI kayıt ücreti, vatandaşların geri adım atmalarını sağlıyor. Ancak bu ücreti ödeseniz bile yine de Gürcistan'dan telefon almak daha ucuza gelebiliyor.

Şunu da belirtelim: Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan yaptığınızda, mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone için ödediğiniz ücretin yüzde 12’sini geri alabiliyorsunuz.

Gelin şimdi hep birlikte, iPhone 15 modellerini Gürcistan'dan almanın maliyetini hesaplayalım. (1 Gürcistan larisi = 10,16 TL)

iPhone 15

Türkiye fiyatı: 49 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 28 bin 437 TL (2 bin 799 Lari)

Vergi iadesi: 3 bin 412 TL

IMEI ücreti: 20 bin TL

Toplam maliyet: 45 bin 025 TL

iPhone 15 Plus

Türkiye fiyatı: 56 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 32 bin 500 TL (3 bin 199 Lari)

Vergi iadesi: 3 bin 900 TL

IMEI ücreti: 20 bin TL

Toplam maliyet: 48 bin 600 TL

iPhone 15 Pro

Türkiye fiyatı: 64 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 39 bin 613 TL (3 bin 899 Lari)

Vergi iadesi: 4 bin 753 TL

IMEI ücreti: 20 bin TL

Toplam maliyet: 54 bin 860 TL

iPhone 15 Pro Max

Türkiye fiyatı: 76 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 46 bin 725 TL (4 bin 599 Lari)

Vergi iadesi: 5 bin 607 TL

IMEI ücreti: 20 bin TL

Toplam maliyet: 61 bin 118 TL