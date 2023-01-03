iPhone 15 mini bekleyenlere kötü haber

iPhone 14 serisi ile birlikte Apple, küçük iPhone modeline veda etti ve bu yıl da "mini" modeli tanıtmayı düşünmüyor.

Apple, 2021 yılında iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, geçen yıl böyle bir model tanıtmadı.

Sızdırılan bilgiler, Apple'ın bu yıl da "mini" planları olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, küçük ekranlı iPhone kullanmayı sevenler uzun bir süre bekleyebilir.

Apple, 2022 yılında tanıttığı yeni iPhone serisinde iPhone 14 mini modeline yer vermemiş ve onu çok daha büyük iPhone 14 Plus ile değiştirmişti. Gelen bilgilere göre şirket, bu stratejisini iPhone 15 serisinde de sürdürecek.

Her ne kadar "mini" modelinin yerini iPhone 14 Plus alsa da satışlar yine bekleneni veremedi. iPhone 14 Plus'ın satışları, iPhone 13 mini'den bile daha düşük kaldı.

Apple'ın bu yıl başka şansı yok

Apple, iPhone 15 serisinde iyi bir başarı yakalamak zorunda. Çünkü ekonomik veriler, şirketi oldukça zor durumda bırakabilir.

Şimdiden ortaya çıkan raporlar, Apple’ın iPhone 15 serisinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra gibi isimlere yer vereceğini gösteriyor.