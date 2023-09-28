iPhone 15 modelleri şimdi de aşırı ısınma sorunuyla gündemde Kullanıcılar, iPhone 15 Pro'larının kullanımdan sonra aşırı ısındığını bildiriyor. Sorunun nedeni olarak ise tasarım hataları gösteriliyor.

ensonhaber.com

iPhone 15 modelleri, Apple'ın 12 Eylül'de düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 15 Pro sahipleri, yeni akıllı telefonlarının sıcaklıklarını kontrol ettiklerinde oldukça şaşırdı.

Bazı kullanıcılar, telefonların 42 dereceden fazla ısındığını söylüyor. Üstelik bu ısınmalar, yoğun kullanımdan sonra değil basit işlemlerden sonra meydana geliyor.

Sorunun nedeni tasarım

Endüstri uzmanları, aşırı ısınmanın 'daha hafif bir ağırlık elde etmek için termal sistem tasarımında yapılan tavizlerden' kaynaklandığını ileri sürdü.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in aşırı ısındığına dair raporlar, akıllı telefonlar geçen hafta piyasaya çıktığından beri internette dolaşıyor.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ise şöyle:

O kadar ısınıyor ki dokunmaya korkuyorum ve cebimden bacağımı acıtıyor.

Tam bir yeniden sıfırlama ve geri yükleme işlemi yaptım, hatta yedeklememden geri yükleme yapmadan önce bir telefon görüşmesi yapmayı bile denedim ve her seferinde aynı şey oluyor.

Telefonumun sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaşıyor, ancak sadece sol tarafı ısınıyor.

Isınma durumunun sadece iPhone 15 Pro Max değil, iPhone 15 Pro ve standart modelleri de kapsadığını belirten tüketiciler var.

Aşırı ısınma probleminin ne kadar yaygın olduğunu öğrenmek için daha fazla kullanıcının geri bildirimini beklemek gerekiyor.