iPhone 15 modellerinde ısınma sorunu! Apple'dan açıklama geldi Kullanıcılar, iPhone 15 Pro'larının kullanımdan sonra aşırı ısındığını bildiriyor. Sorunun nedeni olarak ise tasarım hataları gösteriliyor. Artan şikayetlerin ardından teknoloji devi bir açıklama yayınladı.

ensonhaber.com

iPhone 15 modelleri, Apple'ın 12 Eylül'de düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Bazı iPhone 15 Pro sahiplerinin aşırı ısınmadan şikayetçi olduklarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Bazı kullanıcılar, telefonların 42 dereceden fazla ısındığını söylüyor. Üstelik bu ısınmalar, yoğun kullanımdan sonra değil basit işlemlerden sonra meydana geliyor.

Endüstri uzmanları, aşırı ısınmanın 'daha hafif bir ağırlık elde etmek için termal sistem tasarımında yapılan tavizlerden' kaynaklandığını ileri sürüyordu. Artan şikayetlerin ardından teknoloji devi bir açıklama yayınladı.

Apple'dan açıklama

Apple, yeni iPhone'ların dokunulamayacak kadar ısındığı yönündeki son şikayetlerin yazılım ve uygulamayla ilgili hatalardan kaynaklandığını ve düzeltmelerin yakında yapılacağını kaydetti.

(104 fahrenhayt = 40 santigrat derece)

Şirket, en son iOS 17 yazılımındaki bir hata ve bazı üçüncü taraf uygulamaların sisteme aşırı yüklenmesi nedeniyle cihazın kurulumu ve kullanıcının verilerini geri yüklemek için fazla çalıştığını, bu nedenle telefonların ilk birkaç gün içinde ısınabileceğini söyledi.

Apple, iPhone'un aşırı ısınmasına neden olan uygulamaların arkasındaki geliştiricilerle birlikte çalıştığını ve düzeltmelerin yakında yayınlanacağını belirtti.

Ayrıca şirket, sorunun iPhone 15 Pro serisinin donanımıyla ilgili olduğunu reddederek, yeni tasarımın önceki paslanmaz çelik cihazlara kıyasla daha iyi ısı dağılımı sağladığını da vurguladı.