iPhone 15 modellerinin Apple'a maliyeti belli oldu Yapılan analize göre, iPhone 15 Pro Max modeli, önceki iPhone 14 Pro Max modelinden daha pahalı. İşte iPhone 15 modellerinin maliyet hesaplaması.

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Uzun zamandır beklenen iPhone 15, nihayet geçen ay tanıtıldı ve ardından tüm dünyada satışa çıktı.

Serinin giriş seviyesi modeli iPhone 15, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. iPhone 15 Plus modelinin satış fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.

iPhone 15 Pro 999 dolar, Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa raflardaki yerini aldı.

Apple, iPhone modellerini rakiplerinden genellikle yüksek fiyatlarla satışa sunuyor. Peki bu telefonların Apple'a maliyeti kaç dolar?

iPhone 15 üretim maliyeti

iPhone 15'in standart ve Pro modelleri, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ile aynı fiyatla satışa sunuldu. iPhone 15 Pro Max ise bir önceki modelden 100 dolar daha pahalı.

Ancak bu amiral gemisi cihazı üretmenin maliyeti, iPhone 14 Pro Max'e göre yüzde 12 daha fazla. Bu da fiyatlara doğrudan yansıyor.

Söz konusu maliyet artışı, özellikle şirketin ilk tetraprism 5x telefoto kamerası başta olmak üzere bir dizi yeni özellikten kaynaklanıyor.

Nikkei tarafından yapılan bir maliyet dökümü, yeni iPhone 15 Pro Max'in bileşenlerinin Apple'a 558 dolara mal olduğunu ortaya çıkardı.

Bu, satış fiyatının neredeyse yüzde 50'sine denk geliyor. Burada Apple'ın telefonları maliyetin iki katına sattığını düşünebilirsiniz.

Ancak maliyet ile birlikte işin içine tedarik ve dağıtım masrafları da girince, Apple'ın elde ettiği kâr tahmin ettiğinizden daha az oluyor.

Parça bazında analiz, ekranın 14 Pro Max'e kıyasla yeni modelde yüzde 10 daha pahalı olduğunu, 15 Pro Max'in titanyum çerçevesinin ise bu parçanın maliyetini yüzde 43 artırdığını gösteriyor.

Yeni A17 Pro çip işlemcisi de 14 Pro Max'te kullanılan A16 Bionic'ten yüzde 27 daha pahalı.

Yeni telefonda en çok duyurulan yükseltmelerden biri, önceki sürüme göre 3,8 kat daha fazla değere sahip olduğu bildirilen güncellenmiş kamera.

Bu artan maliyet, aynı zamanda diğer iPhone 15 modellerine de yansıyor; her ne kadar o kadar belirgin olmasa da; 15 Pro, 14 Pro'dan yüzde sekiz daha pahalı bir fiyata geliyor ve iPhone 15 Plus da iPhone 14 Plus'tan yaklaşık yüzde 10 daha masraflı.

Bununla birlikte, geçen seneye göre değişmeyen fiyatına rağmen en büyük göreceli maliyet artışı iPhone 15 modelinde gerçekleşti.

Görünüşe göre bir iPhone 15'in üretimi Apple'a 423 dolara mal oluyor. Bu da iPhone 14 modelinden yüzde 16 daha fazla.

Aynı zamanda iPhone 15 serisi içinde en yüksek maliyet-fiyat oranına sahip olan model yüzde 53 ile iPhone 15 oldu.

iPhone 15 Plus için bu oran yüzde 49, Pro için yüzde 52 ve Pro Max için yüzde 47 olarak belirlendi.