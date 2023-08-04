iPhone 15 modellerinin çıkış tarihi belli oldu Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Son olarak, telefonların muhtemel çıkış tarihini gösteren sızıntılar ortaya çıktı.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisinin muhtemel çıkış tarihi, yeni bir sızıntıda ortaya çıktı.

iPhone 15 ne zaman çıkacak

Apple'ın, yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliği 13 Eylül'de düzenleyeceği öne sürüldü. Şirketin çalışanlarına bu tarihte izin yapmamaları için uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Çoğu iPhone duyurusu salı günü yapılırken, geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı.

13 Eylül de Çarşamba günü olduğu için, Apple'ın önümüzdeki ay özel etkinliğini düzenlemek için seçtiği tarihin 13 Eylül 2023 olabileceği belirtildi.

Öte yandan, Apple iPhone'ları 13 Eylül'de duyurursa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlaması ve telefonların bir hafta sonra 22 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.

Bazı analistler, iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, bazıları ise tedarik sıkıntısına rağmen tüm yeni modellerin satışının eylül ayında başlayacağına inanıyor.

iPhone 15 fiyatları

Apple’ın iPhone 15 serisinde önemli miktarda fiyat artışına gideceği aktarılmıştı. Görünüşe göre bu iddialar giderek daha da kuvvetleniyor.

iPhone 15 Pro'nun iPhone 14 Pro'dan 100 dolar daha pahalı olması, iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı olması bekleniyor.

Öte yandan, serinin başlangıç modelleri iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Tüm bu bilgilere dayanarak, iPhone 15 modellerinin şu fiyatlardan satışa çıkması bekleniyor:

iPhone 15 799 dolar

iPhone 15 Plus: 899 dolar

iPhone 15 Pro: 1.099 dolar

iPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar

Hatırlayacak olursak, iPhone 14 modellerinin çıkış fiyatları şöyleydi:

iPhone 14: 799 dolar

iPhone 14 Plus: 899 dolar

iPhone 14 Pro: 999 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1.099 dolar

iPhone 15 serisi neler sunacak

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili iddia edilen teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor.

Ayrıca Apple'ın, iPhone 14 Pro'larda bulunan "Dinamik Ada" ekran tasarımını iPhone 15 serisindeki tüm modellere getirmesi bekleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 megapiksel bir kameraya sahip olması beklenirken, telefonların A16 çipinden güç alacağı ve 6GB RAM ile geleceği söyleniyor.