iPhone 15 ne zaman çıkacak? İşte beklenen özellikler! iPhone 15 özellikleri neler olacak?

Dünya çapında pek çok kullanıcı iPhoe 15'in ne zaman çıkacağını ve özelliklerini merak ediyor. Peki iPhone 15 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 15 özellikleri...

Son seride olduğu gibi değişik versiyonlarla kullanıcılarla buluşacak olan iPhone 15'in çıkış tarihi merak edildi. 15 serisi için de hazırlığa geçen Apple'ın yeni seride ne tür özelikler sunacağı araştırılıyor. Peki iPhone 15 ne zaman çıkacak?

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Öğrenilen bilgilere göre iPhone 15 çıkış tarihi, Eylül 2023 tarihi olacak. Söz konusu çıkış tarihine dek tasarım ve özellikleri kesinleşecek. Apple iPhone 15, farklı versiyonlarla iPhone kullanıcılarıyla buluşmuş olacak.

iPhone 15 özellikleri neler olacak?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri IPhone 15'in özellikleri oldu. iPhone 15 özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması beklenmekte. Ayrıca şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otorite kurumları,istenilen özelliğin uygulanmaması durumunda iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılar yapmıştı.

Ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesi arttırılacak

Gelmesi beklenen başka bir özellik de iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin artırılması oldu.