iPhone 15 Pro Max, açık ara en pahalı iPhone olacak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in, çeşitli faktörlerden dolayı şimdiye kadar satılan en pahalı iPhone'lar olması bekleniyor.

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ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise gözler iPhone 15 modellerine çevrildi.

2023 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında fiyat söylentileri ortaya çıkmaya başladı.

Tarihin en pahalı iPhone'u geliyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre, serinin en güçlüsü olacak iPhone 15 Pro Max'in fiyatı, iPhone 14 modeline kıyasla yüzde 48 daha pahalı olacak ve tarihteki en pahalı iPhone olarak kayıtlara geçecek.

Hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’in temel modellerden bu nesilde biraz daha ayrışacağı aktarılıyor.

Tahmini iPhone 15 fiyatları

Çinli United Daily News'in yeni bir haberine göre iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 20.000 RMB'ye kadar çıkabilir.

Bu da güncel kurla yaklaşık 2 bin 900 dolara denk geliyor. Bu da vergiler hariç yaklaşık 56 bin TL demek.

Öte yandan, 1 TB depolama alanına sahip en üst model iPhone 14 Pro Max’in fiyatı ise 1.599 dolar.

Son olarak, tüm bu fiyatların şimdilik birer iddiadan ibaret olduğunu belirtmemizde fayda var.

iPhone 15 modellerinin tanıtım tarihi yaklaştıkça, yeni modellerle ilgili daha fazla bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

iPhone 15 serisi neler sunacak

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili iddia edilen teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor.

Ayrıca Apple'ın, iPhone 14 Pro'larda bulunan "Dinamik Ada" ekran tasarımını iPhone 15 serisindeki tüm modellere getirmesi bekleniyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin ise A17 çipinden güç alması ve 8GB RAM'e sahip olması bekleniyor.