iPhone 15 Pro Max, beklenenden daha geç satışa çıkacak iPhone 15 Pro Max modelinin diğerlerine kıyasla 3-4 hafta daha geç satışa çıkacağı söyleniyor.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisinin muhtemel çıkış tarihi ortaya çıksa da serinin tüm modelleri aynı anda gelmeyecek.

iPhone 15 Pro Max gecikebilir

Söylentilere göre, iPhone 15 Pro Max modeli görüntü sensöründen kaynaklı sorunlar nedeniyle serinin diğer modellerinden biraz daha geç satışa çıkacak. Kaynaklara göre bu gecikme, yaklaşık 3-4 hafta sürebilir.

Kamera parçaları tedarikçisi Sony, iPhone 15 Pro Max’in kullandığı görüntü sensörününün gönderimini yetiştiremedi.

Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde optik yakınlaştırmada mevcut 3x sınırını aşacak periskop lens sistemi kullanması bekleniyor. iPhone 15 Pro’da bu lens bulunmayacak.

iPhone 15 ne zaman çıkacak

Apple'ın, yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliği 13 Eylül'de düzenleyeceği öne sürüldü. Şirketin çalışanlarına bu tarihte izin yapmamaları için uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Çoğu iPhone duyurusu salı günü yapılırken, geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı.

13 Eylül de Çarşamba günü olduğu için, Apple'ın önümüzdeki ay özel etkinliğini düzenlemek için seçtiği tarihin 13 Eylül 2023 olabileceği belirtildi.

Öte yandan, Apple iPhone'ları 13 Eylül'de duyurursa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlaması ve telefonların bir hafta sonra 22 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.

iPhone 15 Pro Max teslimatlarının ise 6 Ekim - 13 Ekim arası gerçekleşmesi bekleniyor.