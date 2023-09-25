iPhone 15 Pro Max dayanıklılık testinde başarısız oldu JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, diğer telefonlara yaptığı dayanıklılık testini iPhone 15 Pro Max modeline de yaptı. Yapılan test, telefonda kritik kusurların olduğunu gösterdi.

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ensonhaber.com

iPhone 15 modelleri, Apple'ın 12 Eylül'de düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Apple, bu yıl Pro ve Pro Max modellerinde alüminyum yerine titanyum malzemeler kullandı.

iPhone 15 Pro ve Pro Max , uzay araçlarının ve gezici araçların yapıldığı havacılık malzemesiyle aynı olan 5. derece titanyumdan üretildi. Ancak görünen o ki bu bile iPhone'u parçalanmaktan korumaya yetmedi.

iPhone 15 Pro Max, dayanıklılık testini geçemedi

JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, diğer telefonlara yaptığı dayanıklılık testini iPhone 15 Pro Max modeline de yaptı.

iPhone 15 Pro için yapılan bükülme testinde telefon şaşırtıcı bir şekilde arkadan çatladı. iPhone'un arka camını kırmanın bu kadar kolay olması oldukça şaşırttı.

Çatlak cihazın hemen arkasında meydana geldi ve arka camın tamamen kırıldığı ve camın dışarı çıktığı görülüyor.

Testte kamera adası camı da çatladı ve iPhone'un yanlışlıkla yere düşmesi gibi durumlarda telefonun dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

Telefonunu arka cebine koyanlar için günlük kullanımda bu ciddi bir sorun haline gelebilir.

iPhone 15 ekran değişim ücretleri

Apple'ın resmi destek sayfasına göre, iPhone 15 ekran değişim ücretleri şu şekilde:

iPhone 15 - 10 bin 168 TL

iPhone 15 Plus - 11 bin 907 TL

iPhone 15 Pro - 11 bin 907 TL

iPhone 15 Pro Max - 14 bin 592 TL

Eğer ekran ile birlikte arka camı da değiştirmek isterseniz, ödeyeceğiniz ücretler şu şekilde:

iPhone 15 - 14 bin 449 TL

iPhone 15 Plus - 16 bin 499 TL

iPhone 15 Pro - 15 bin 499 TL

iPhone 15 Pro Max - 17 bin 999 TL

iPhone 15 Türkiye fiyatları

iPhone 15 128GB - 49 bin 999 TL

iPhone 15 256GB - 53 bin 999 TL

iPhone 15 512GB - 61 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 128GB - 56 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 256GB - 60 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 512GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 128GB - 64 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1256GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 512GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1TB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 256GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 512GB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 1TB - 92 bin 999 TL