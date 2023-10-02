iPhone 15 Pro Max, en iyi kameralı telefonlar listesine girdi! Zirvede başkası var iPhone 15 Pro Max, bağımsız kıyaslama platformu DxOMark'ta listelendi. İşte telefonun kamera performansına ait son veriler.

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Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iPhone 15 Pro Max modelini inceledi.

DxOMark'ın kamera testini başarılı bir şekilde geçen telefon, "en iyi kameraya sahip telefonlar" listesine ikinci sıradan girmeyi başardı.

DxOMark uzmanlarından 154 puan almayı başaran iPhone 15 Pro Max, 156 puana sahip Huawei P60 Pro'nun hemen arkasında yer aldı.

Serinin bir önceki modeli iPhone 14 Pro Max ise yapılan testlerde 146 puan alarak zirvenin uzağında kalmıştı.

iPhone 15 Pro Max kamera detayları

iPhone 15 Pro Max, 48MP Sony IMX803 (f/1.78) ana kamera, 12MP IMX633 (f/2.2) geniş açı kamera ve 5x optik yakınlaştırma sunan 12MP IMX913 (f/2.8) telefoto kamera ile satışa sunuldu.

iPhone 15 Pro Max kamerasının artıları ve eksileri

DxoMark, telefonun kamerasının artı ve eksi yönlerini de inceledi ve ortaya şöyle bir tablo çıktı:

ARTILAR:

Gelişmiş HDR görüntüleme formatı sayesinde genel olarak fotoğrafçılık ve video çekimi için mükemmel kamera deneyimi.

Rekabette sürekli olarak önde olan, standart belirleyen video deneyimi.

Etkileyici cilt tonu doğruluğu ve çeşitli aydınlatma koşullarında yüzün pozlanmasını sergileyen portreler çekmek için mükemmel.

Sıfır deklanşör gecikmesi, çoğu durumda belirleyici anın yakalanmasına olanak tanır.

Önceki iPhone modellerine göre uzun mesafeler için önemli ölçüde geliştirilmiş yakınlaştırma özellikleri.

Portrelerde, fotoğraf çekildikten sonra bile eklenebilen mükemmel ve iyileştirilmiş arka plan bulanıklığı.

Mükemmel genel ekran performansı.

Açık havada olağanüstü ekran okunabilirliği ve renkler.

Videoları sanatsal amaca yakın hale getiren yüksek parlaklık ve ince kontrast ayarı sayesinde HDR videoları iç mekanda izlemek için mükemmel.

EKSİLER:

Telefoto kamera devreye girmeden önce sınırlı yakınlaştırma kalitesi.

Çok düşük ışık koşullarında anın yakalanması daha uzun sürer ve görüntüler grenli olabilir.

HDR gibi görüntü kalitesindeki yeniliklerden bazıları şu anda yalnızca Apple ekosisteminde görülebiliyor.

DxOMark, iPhone 15 Pro Max'in gece çekimleri, mükemmel cilt tonları, görüntü parlaklığı ve kontrast konusunda rakipsiz bir deneyim sunduğunu söylüyor.

15 Pro Max, pozlama, renk ve dokunun yanı sıra bokeh konusunda da en üst sırada yer alırken, video çekimleri için en başarılı telefon olarak dikkat çekiyor.

Telefonun geri kaldığı noktalar ise, gürültülü düşük ışık performansı, sınırlı yakınlaştırma kalitesi ve zorlu dış mekan sahneleri oldu.

En iyi kameraya sahip 10 telefon

DxOMark puanlarına göre, en iyi kameraya sahip 10 telefon şu şekilde: