iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerindeki aksiyon tuşu nasıl kullanılır Apple, iPhone'ları daha özelleştirilebilir hale getirmek için iPhone 15 Pro modellerinde "Sessiz anahtarını" yeni bir aksiyon tuşuyla değiştirdi. Bu tuşun nasıl kullanılacağını anlattık.

ensonhaber.com

iPhone 15 modelleri, geçtiğimiz salı günü düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Şirket, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Apple, iPhone'ları daha özelleştirilebilir hale getirmek için iPhone 15 Pro modellerinde "Sessiz anahtarını" yeni bir aksiyon tuşuyla değiştirdi.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin sol tarafındaki sessiz anahtarının yerini alan aksiyon tuşu; kısayolları çalıştırmak, erişilebilirlik özelliklerini getirmek, kamerayı açmak, el fenerini açmak ve daha fazlasını yapmak için özelleştirebileceğiniz yeni bir düğme.

Varsayılan olarak bu hâlâ bir zil sesi anahtarı; ancak daha fazlasını yapmak için onu farklı amaçlarla kullanabileceksiniz.

iPhone 15 Pro'lardaki aksiyon tuşu nasıl kullanılır

Ayarlar → Aksiyon tuşunu açın.

Aksiyon tuşunun bir animasyonunu görüntüleyecek.

Sola kaydırın ve bir eylem seçin.

Şimdi hızlı eylemi başlatmak için aksiyon tuşuna basılı tutun.

Aksiyon tuşu ile neler yapılabilir

Yeni aksiyon tuşu, iPhone 15 Pro'nuzun kilidini açmadan favori özellikleri hızlı bir şekilde etkinleştirmenize olanak tanır ve şu anda 9 farklı hızlı eylemi destekliyor. Aksiyon tuşunu özelleştirdikten sonra özelliği başlatmak için tuşa basılı tutmanız yeterli.

Sessiz mod: Aksiyon tuşu, varsayılan olarak Zil ve Sessiz modları arasında geçiş yapacak şekilde ayarlanır.

Odak: Tercih ettiğiniz Odak filtrelerini, Aksiyon düğmesi aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kamera: Önemli anları yakalamak için aksiyon düğmesine basarak kamerayı başlatabilirsiniz.

El feneri: Tıpkı kamera gibi, el fenerini açmak için aksiyon düğmesini özelleştirebilirsiniz.

Sesli Notlar: Aksiyon düğmesi aracılığıyla Sesli notları etkinleştirerek fikrinizi hızlı bir şekilde yakalayabilirsiniz.

Çevir: Aksiyon düğmesini metninizi hızla çevirecek şekilde yapılandırılabilirsiniz.

Büyüteç: Küçük metinler arasında gezinirken Aksiyon butonunu kullanarak Büyüteç'i başlatabilirsiniz.

Kısayol: iPhone 15 Pro'daki aksiyon düğmesi, mesaj gönderme veya bir uygulamayı başlatma gibi özel Kestirmelerinizi uyarlayabilir.

Erişilebilirlik: Aksiyon düğmesi aracılığıyla VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch ve diğerleri dahil tercih edilen erişilebilirlik araçlarını kullanabilirsiniz.