iPhone 15 Pro'da olması beklenen yenilikler! Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 Pro modelinde yeni özellikler merak ediliyordu. Biz de sizler için en çok konuşulan iPhone 15 Pro özelliklerini derledik.

Apple iPhone serilerinde giderek standartları arttırıyor. Özellikle Pro serileri inanılmaz avantajlar sağlıyor.

iPhone 14 Pro’da standartları zirveye çıkaran Apple’dan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için yepyeni özellikler bekleniyor.

iPhone 15 serisinin tanıtılmasına çok kısa bir zaman kaldı. Eylül ayında tanııtlacak olan yeni modelin özellikleri merak edilen konular arasında.

Özellikle iPhone Pro ve iPhone Pro Max için birçok yenilik geleceği konuşuluyor. Biz de bu özellikleri sizler için derledik.

Titanyum çerçeve

Apple Watch Ultra’da olduğu gibi iPhone 15 Pro modellerinde de titanyum çerçevelerin kullanılması bekleniyor.

Daha fazla RAM kapasitesi

Şu anda iPhone modelleri 6 GB RAM’e sahip. Gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro modelleri 8 GB RAM ile donatılacak. Böylelikle daha yüksek performansla karşımıza çıkması bekleniyor.

Programlanabilir görev tuşu

Şu anda kullanılan iPhone modellerinde telefonu sessize almak için bir kontrol bulunuyor. iPhone 15 ile birlikte bu tuş yerine programlanabilir bir tuşun yer alacağı söyleniyor. Bu tuşa ses ayarının yanı sıra farklı görevler de atanabilecek.

Optik yaklaştırma

iPhone 14 Pro modelinde yer alan 3x zoom yerine iPhone 15 Pro Max’de 6x zoom özelliği yer alması bekleniyor.

Daha ince ekran çerçeveleri

iPhone 15 Pro modellerinde ekranın etrafında ultra ince çerçevelerin sahip olması bekleniyor. iPhone 15 Pro modellerinin yalnızca 1,55 mm kalınlığında olacağı bekleniyor.