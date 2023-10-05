iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorunu çözüldü! Yeni güncelleme yayında Apple, özellikle iPhone 15 Pro modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorununu gideren iOS 17.0.3 güncellemesini kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Bazı iPhone 15 Pro sahiplerinin aşırı ısınmadan şikayetçi olduklarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Bazı kullanıcılar, telefonların 42 dereceden fazla ısındığını söylüyor. Üstelik bu ısınmalar, yoğun kullanımdan sonra değil basit işlemlerden sonra meydana geliyor.

Apple, yeni iPhone'ların dokunulamayacak kadar ısındığı yönündeki son şikayetlerin yazılım ve uygulamayla ilgili hatalardan kaynaklandığını ve düzeltmelerin yakında yapılacağını duyurmuştu.

Yeni güncelleme ile ısınma sorunu çözüldü

Apple, özellikle iPhone 15 Pro modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorununu gideren iOS 17.0.3 güncellemesini erişime açtı.

Güncelleme notlarında her zamanki gibi önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra iPhone’un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olan bir sorunu çözdüğü yazıyor.

(104 fahrenhayt = 40 santigrat derece)

Şirket, en son iOS 17 yazılımındaki bir hata ve bazı üçüncü taraf uygulamaların sisteme aşırı yüklenmesi nedeniyle cihazın kurulumu ve kullanıcının verilerini geri yüklemek için fazla çalıştığını, bu nedenle telefonların ilk birkaç gün içinde ısınabileceğini söylemişti.

Ayrıca şirket, sorunun iPhone 15 Pro serisinin donanımıyla ilgili olduğunu reddederek, yeni tasarımın önceki paslanmaz çelik cihazlara kıyasla daha iyi ısı dağılımı sağladığını da vurgulamıştı.