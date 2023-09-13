iPhone 15'ten ne kadar vergi alınıyor! İşte vergisiz iPhone 15 fiyatları iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Telefonlardan ne kadar vergi alındığını merak eden okuyucularımız için, vergisiz fiyatları hesapladık.

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iPhone 15 modelleri, Apple'ın dün akşam düzenlediği etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 15'in temel modeli ülkemizde 49 bin 999 TL'ye satışa çıkarken, en pahalı model olan iPhone 15 Pro Max 1TB fiyatı ise 92 bin 999 TL olarak açıklanmıştı.

Peki yeni iPhone 15 modellerinden ne kadar vergi alınıyor? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce, telefonların Türkiye fiyatlarına yeniden bir göz atalım.

iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatları

iPhone 15 128GB - 49 bin 999 TL

iPhone 15 256GB - 53 bin 999 TL

iPhone 15 512GB - 61 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 128GB - 56 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 256GB - 60 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 512GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 128GB - 64 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1256GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 512GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1TB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 256GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 512GB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 1TB - 92 bin 999 TL

Vergisiz iPhone 15 fiyatları

Öncelikle iPhone 15 modellerinden hangi vergilerin alındığına bakalım. Ülkemizde telefon satın alırken yüzde 1 Kültür Bakanlığı'na, yüzde 12 TRT'ye, yüzde 50 ÖTV'ye, ve 20 KDV'ye para ödeniyor.

Üstelik bu vergiler birbiri üstüne çarpılarak eklendiği için toplamda yüzde 83 gibi görünen vergi oranı telefon fiyatına yaklaşık yüzde 103 olarak yansıyor.

Şimdi bu oranlar ışığında, telefonların vergisiz fiyatlarını birlikte hesaplayalım:

iPhone 15 (49 bin 999 TL)

TRT Bandrolü - 5 bin 304 TL

Kültür Bakanlığı - 495 TL

ÖTV - 14 bin 733 TL

KDV - 4 bin 951 TL

Yukarıdaki vergileri topladığımızda, 25 bin 443 TL'lik bir fiyat elde ediyoruz. Bunu telefonun satış fiyatından çıkarırsak, iPhone 15'in vergisiz fiyatı 25 bin 556 TL olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 15 Plus (56 bin 999 TL)

TRT Bandrolü - 6 bin 046 TL

Kültür Bakanlığı - 564 TL

ÖTV - 16 bin 796 TL

KDV - 5 bin 598 TL

Toplam vergi: 29 bin 004 TL

iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı: 27 bin 995 TL

iPhone 15 Pro (64 bin 999 TL)

TRT Bandrolü - 6 bin 895 TL

Kültür Bakanlığı - 643 TL

ÖTV - 19 bin 153 TL

KDV - 6 bin 384 TL

Toplam vergi: 33 bin 075 TL

iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı: 31 bin 924 TL

iPhone 15 Pro Max (76 bin 999 TL)

TRT Bandrolü - 8 bin 168 TL

Kültür Bakanlığı - 762 TL

ÖTV - 22 bin 689 TL

KDV - 7 bin 563 TL

Toplam vergi: 39 bin 182 TL

iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı: 37 bin 817 TL